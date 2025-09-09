Spot Piyasa Elektrik Fiyatları Açıklandı

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin 397 lira 55 kuruş, en düşük 1753 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 2 azalarak 2 milyar 84 milyon 854 bin 168 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 19.00'da 3 bin 397 lira 55 kuruş, en düşük saat 12.00'de 1753 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 3 bin 19 lira 85 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 3 bin 21 lira 45 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün en yüksek 3 bin 395 lira 1 kuruş, en düşük 1811 lira 97 kuruş olarak kayıtlara geçti.