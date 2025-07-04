Spot Elektrikte Fiyatlar Yükseliyor

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Spot piyasada yarın için bir megavatsaat elektriğin fiyatı 3 bin 363 lira 13 kuruşa kadar çıkarken, en düşük fiyat 1500 lira 1 kuruş olarak belirlendi. İşlem hacmi ise yüzde 6,15 azaldı.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin 363 lira 13 kuruş, en düşük 1500 lira 1 kuruş belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 6,15 azalarak 1 milyar 799 milyon 297 bin 55 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 20.00'de 3 bin 363 lira 13 kuruş, en düşük saat 12.00'de 1500 lira 1 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 737 lira 16 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 736 lira 3 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 1400 lira olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA / Fuat Kabakcı - Ekonomi
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