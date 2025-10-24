Haberler

Spot Elektrik Piyasında Fiyat Dalgalanmaları Devam Ediyor

Güncelleme:
Yarın için spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı 3 bin 400 lira ile 1397 lira 59 kuruş arasında belirlendi. İşlem hacmi ise son günde yüzde 18,1 artış gösterdi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 1397 lira 59 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yaklaşık yüzde 18,1 artarak 1 milyar 610 milyon 423 bin 838 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 06.00-09.00 ile 17.00-23.00 saatlerinde 3 bin 400 lira, en düşük saat 12.00'de 1397 lira 59 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 3 bin 46 lira 30 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 3 bin 46 lira 60 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 130 lira 1 kuruş olarak kayıtlara geçti.

Haberler.com
