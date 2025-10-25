Spot Elektrik Piyasasında Fiyatların Dalgalanması

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 1 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yaklaşık yüzde 32,9 azalarak 1 milyar 80 milyon 425 bin 942 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 17.00-21.00 saatlerinde 3 bin 400 lira, en düşük saat 12.00'de 1 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 236 lira 94 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 245 lira 47 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 1397 lira 59 kuruş olarak kayıtlara geçti.