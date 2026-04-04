Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 62,36 azalarak 265 milyon 764 bin 479 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 20.00'de 2 bin lira, en düşük saat 08.00 ile 16.00 arasında 0 (sıfır) olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 515 lira 12 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 613 lira 85 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 4 bin 500 lira, en düşük 175 lira olarak kayıtlara geçti.