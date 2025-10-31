Haberler

Spot Elektrik Piyasasında Fiyatlar Yükseliyor

Güncelleme:
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 1400 lira olarak belirlendi. Bugünkü işlem hacmi ise yüzde 5,8 azalarak 1 milyar 663 milyon liraya geriledi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 5,8 azalarak 1 milyar 663 milyon 982 bin 571 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 06.00-07.00 ve 17.00-18.00 saatlerinde 3 bin 400 lira, en düşük saat 12.00'de 1400 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 3 bin 31 lira 83 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 3 bin 34 lira 87 kuruş oldu.

Kaynak: AA / Hümeyra Ayaz - Ekonomi
