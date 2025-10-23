Haberler

Spot Elektrik Piyasasında Fiyatlar Yükseliyor

Güncelleme:
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 130 lira 1 kuruş olarak belirlendi. İşlem hacmi ise yüzde 23,6 azaldı.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 130 lira 1 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yaklaşık yüzde 23,6 azalarak 1 milyar 363 milyon 497 bin 383 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 17.00-20.00 saatlerinde 3 bin 400 lira, en düşük 12.00-13.00 saatlerinde 130 lira 1 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 479 lira 18 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 480 lira 59 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 1750 lira olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA / Duygu Alhan - Ekonomi
Haberler.com
title
