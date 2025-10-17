Haberler

Spot Elektrik Piyasasında Fiyatlar Yükseliyor

Yarın için spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük ise 1000 lira olarak belirlendi. İşlem hacmi, dün ile kıyaslandığında yaklaşık yüzde 0,9 azaldı.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 1000 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yaklaşık yüzde 0,9 azalarak 1 milyar 733 milyon 256 bin 280 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 06.00 ile 17.00-21.00 saatlerinde 3 bin 400 lira, en düşük 12.00'de 1000 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 998 lira 27 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 988 lira 66 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 1056 lira 99 kuruş olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA / Fuat Kabakcı - Ekonomi
