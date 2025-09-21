Haberler

Spot Elektrik Piyasasında Fiyatlar Yükseliyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Yarının spot elektrik fiyatları en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük ise 1000 lira olarak belirlendi. Piyasada işlem hacmi de önemli bir artış gösterdi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 1000 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 103 artarak 1 milyar 819 milyon 211 bin 13 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 17.00-21.00 saatlerinde 3 bin 400 lira, en düşük saat 12.00'de 1000 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 683 lira 23 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 707 lira 51 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün en yüksek 3 bin 389 lira 99 olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA / Fuat Kabakcı - Ekonomi
