Spot Elektrik Piyasasında Fiyatlar Yükseliyor

Yarın için spot elektrik piyasasında bir megavatsaat elektriğin en yüksek fiyatı 3 bin 400 lira olarak belirlenirken, en düşük fiyat ise 128 lira 27 kuruş oldu. Bugünkü işlem hacmi ise yüzde 17,6 oranında azalarak 1.2 milyar lira seviyesine düştü.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 17,6 azalarak 1 milyar 217 milyon 218 bin 446 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 19.00'da 3 bin 400 lira, en düşük 12.00'de 128 lira 27 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 1982 lira 59 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 1989 lira 98 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün en yüksek 3 bin 380 lira 10 kuruş, en düşük 251 lira olarak kayıtlara geçti.

