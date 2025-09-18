Haberler

Spot Elektrik Piyasasında Fiyatlar Yükseliyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için 3 bin 380 lira 10 kuruş olarak belirlendi. İşlem hacmi ise yüzde 13,9 azalarak 1 milyar 478 milyon lira oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin 380 lira 10 kuruş, en düşük 251 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 13,9 azalarak 1 milyar 477 milyon 996 bin 763 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 19.00'da 3 bin 380 lira 10 kuruş, en düşük 12.00'de 251 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 322 lira 90 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 320 lira 90 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 748 lira olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA / Ebru Şengül Cevrioğlu - Ekonomi
Milli Savunma Bakanlığı, Türk birliklerinin Suriye'den çekilme şartını açıkladı

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'den çekilmek için 2 şart sundu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rektörün paylaşımı ortalığı karıştırdı! Tepki yağınca 'Yanlış anlaşıldım' dedi

Rektörün paylaşımı ortalığı karıştırdı! Tepki yağınca geri adım attı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.