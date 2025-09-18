Spot Elektrik Piyasasında Fiyatlar Yükseliyor

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin 380 lira 10 kuruş, en düşük 251 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 13,9 azalarak 1 milyar 477 milyon 996 bin 763 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 19.00'da 3 bin 380 lira 10 kuruş, en düşük 12.00'de 251 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 322 lira 90 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 320 lira 90 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 748 lira olarak kayıtlara geçti.