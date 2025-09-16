Haberler

Spot Elektrik Piyasasında Fiyatlar Yükseliyor

Yarın için spot piyasada elektrik fiyatları en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük ise 1899 lira 99 kuruş olarak belirlendi. İşlem hacmi de yüzde 7,5 artarak 2 milyar 101 milyon liraya ulaştı.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 7,5 artarak 2 milyar 101 milyon 488 bin 804 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 17.00-19.00 saatlerinde 3 bin 400 lira, en düşük 12.00'de 1899 lira 99 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 3 bin 53 lira 7 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 3 bin 62 lira 23 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün en yüksek 3 bin 399 lira 1 kuruş, en düşük 1000 lira olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA / Duygu Alhan - Ekonomi
