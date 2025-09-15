Spot Elektrik Piyasasında Fiyatlar Yükseliyor

Haberler

Spot piyasada yarın için bir megavatsaat elektriğin fiyatı en yüksek 3 bin 399 lira 1 kuruş, en düşük ise 1000 lira olarak belirlendi. İşlem hacmi ise yüzde 3,3 azaldı.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 3,3 azalarak 1 milyar 954 milyon 154 bin 230 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 19.00'da 3 bin 399 lira 1 kuruş, en düşük 12.00'de 1000 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 899 lira 54 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 912 lira 17 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün en yüksek 3 bin 399 lira 1 kuruş, en düşük 1443 lira 59 kuruş olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA / Fuat Kabakcı - Ekonomi
