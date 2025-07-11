Spot Elektrik Piyasasında Fiyatlar Yükseliyor
Spot piyasada yarın için elektrik fiyatları en yüksek 3 bin 399 lira 45 kuruş, en düşük ise 1385 lira olarak belirlendi. İşlem hacmi ise önceki güne göre yüzde 16,9 azaldı.
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin 399 lira 45 kuruş, en düşük 1385 lira olarak belirlendi.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 16,9 azalarak 1 milyar 695 milyon 327 bin 295 lira oldu.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 06.00, 20.00 ve 21.00 saatlerinde 3 bin 399 lira 55 kuruş, en düşük saat 12.00'de 1385 lira olarak tespit edildi.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 618 lira 52 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 610 lira 29 kuruş oldu.
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün en yüksek 3 bin 399 lira 55 kuruş, en düşük 1719 lira 99 kuruş olarak kayıtlara geçti.