Spot Elektrik Piyasasında Fiyatlar Yükseliyor

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Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için 3 bin 400 lira ile 1400 lira arasında belirlenirken, işlem hacmi de yüzde 17,87 artış gösterdi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 1400 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 17,87 artarak 1 milyar 917 milyon 186 bin 811 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 21.00'de 3 bin 400 lira, en düşük saat 12.00'de 1400 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 815 lira 68 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 812 lira 43 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün en yüksek 3 bin 390 lira 6 kuruş, en düşük 689 lira 57 kuruş olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA / Handan Kazancı - Ekonomi
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