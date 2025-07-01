Spot Elektrik Piyasasında Fiyatlar Yükseliyor

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Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin 399 lira, en düşük 783 lira 27 kuruş olarak belirlendi. İşlem hacmi ise yüzde 14,1 azalarak 1 milyar 784 milyon lira oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin 399 lira, en düşük 783 lira 27 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 14,1 azalarak 1 milyar 784 milyon 588 bin 652 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 20.00 ve 21.00'de 3 bin 399 lira, en düşük saat 12.00'de 783 lira 27 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 655 lira 9 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 644 lira 90 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün en yüksek 3 bin 399 lira, en düşük 1400 lira olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA / Duygu Alhan - Ekonomi
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