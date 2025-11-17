Haberler

Spot Elektrik Piyasasında Fiyatlar Yükseldi

Güncelleme:
Yarın için spot piyasada megavatsaat elektrik fiyatı 3 bin 400 lira ile en yüksek seviyeye çıkarken, en düşük fiyat 779 lira 99 kuruş olarak belirlendi. İşlem hacmi ise yüzde 4,74 arttı.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 779 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 4,74 artarak 1 milyar 365 milyon 30 bin 81 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 07.00, 08.00 ve 16.00-18.00 saatlerinde 3 bin 400 lira, en düşük saat 12.00'de 779 lira 99 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 407 lira 65 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 461 lira 20 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 780 lira olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA / Handan Kazancı - Ekonomi
