Spot Elektrik Piyasasında Fiyatlar Yükseldi

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin 399 lira 46 kuruş, en düşük 1000 lira olarak belirlendi. İşlem hacmi ise yüzde 16,3 azalarak 1 milyar 522 milyon lira oldu.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 16,3 azalarak 1 milyar 522 milyon 750 bin 296 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 18.00 ve 19.00'da 3 bin 399 lira 46 kuruş, en düşük 12.00'de 1000 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 615 lira 15 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 617 lira 10 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 1474 lira 69 kuruş olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA / Fuat Kabakcı - Ekonomi
