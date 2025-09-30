Spot Elektrik Piyasasında Fiyatlar Yükseldi

Haberler

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin 399 lira 1 kuruş, en düşük 715 lira 11 kuruş olarak belirlendi. Piyasa işlem hacmi yüzde 19,8 azaldı.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 19,8 azalarak 1 milyar 604 milyon 362 bin 630 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 17.00'de 3 bin 399 lira 1 kuruş, en düşük 12.00'de 715 lira 11 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 668 lira 56 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 669 lira 10 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 1719 lira 99 kuruş olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA / Firdevs Yüksel - Ekonomi
