Spot Elektrik Piyasasında Fiyatlar Yükseldi

Yarın için spot elektrik piyasasında bir megavatsaat elektriğin fiyatı en yüksek 3 bin 399 lira 34 kuruş, en düşük ise 35 lira 1 kuruş olarak belirlendi. İşlem hacmi, dünkü seviyeye göre yüzde 21,6 azalarak 1 milyar 277 milyon 471 bin 3 lira olarak gerçekleşti.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 21,6 azalarak 1 milyar 277 milyon 471 bin 3 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 18.00-21.00 saatlerinde 3 bin 399 lira 34 kuruş, en düşük 11.00'de 35 lira 1 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 48 lira 44 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 126 lira 71 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün en yüksek 3 bin 399 lira 34 kuruş, en düşük 748 lira 1 kuruş olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA / Ebru Şengül Cevrioğlu - Ekonomi
