Spot Elektrik Piyasasında Fiyatlar Yükseldi

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 2 bin 644 lira 34 kuruş olarak belirlendi. İşlem hacmi ise yüzde 59,9 artarak 2 milyar 351 milyon lira oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 2 bin 644 lira 34 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yaklaşık yüzde 59,9 artarak 2 milyar 351 milyon 473 bin 328 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 19.00-21.00 saatlerinde 3 bin 400 lira, en düşük 06.00-07.00 saatlerinde 2 bin 644 lira 34 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 3 bin 172 lira 5 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 3 bin 179 lira 74 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 200 lira olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA / Duygu Alhan - Ekonomi
