Spot Elektrik Piyasasında Fiyatlar Yükseldi

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Spot elektrik piyasasında bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin 380 lira, en düşük ise 1000 lira olarak belirlendi. İşlem hacmi ise yüzde 2,8 artarak 1 milyar 726 milyon lira oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin 380 lira, en düşük 1000 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 2,8 artarak, 1 milyar 726 milyon 69 bin 484 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 20.00'de 3 bin 380 lira, en düşük saat 12.00'de 1000 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 641 lira 7 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 626 lira oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 3 bin 399 lira, en düşük 915 lira 11 kuruş olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA / Duygu Alhan - Ekonomi
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