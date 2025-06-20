Spot Elektrik Piyasasında Fiyatlar ve İşlem Hacmi Değişiklikleri

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin 399 lira 1 kuruş, en düşük 615 lira 10 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 31,6 azalarak 1 milyar 381 milyon 119 bin 124 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 20.00'de 3 bin 399 lira 1 kuruş, en düşük saat 12.00'de 615 lira 10 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 204 lira 72 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 201 lira 37 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün en yüksek 3 bin 399 lira 98 kuruş, en düşük 1865 lira olarak kayıtlara geçti.