Spot Elektrik Piyasasında Fiyatlar Belirlendi: En Yüksek 3 Bin 400 Lira

Güncelleme:
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin yarın için fiyatı 3 bin 400 lira ile 1719 lira 99 kuruş arasında değişiyor. Elektrik piyasasında işlem hacmi bugün 1 milyar 519 milyon lira olarak kaydedildi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 1719 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 14,3 azalarak 1 milyar 519 milyon 396 bin 382 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 08.00 ve 09.00 ile 16.00-21.00 saatlerinde 3 bin 400 lira, en düşük saat 12.00'de 1719 lira 99 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 906 lira 71 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 924 lira 41 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 2 bin 249 lira 99 kuruş olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA / Handan Kazancı - Ekonomi
