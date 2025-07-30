Spot Elektrik Piyasasında Fiyatlar Belirlendi: En Yüksek 3 Bin 400 Lira

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Spot piyasada yarın için bir megavatsaat elektriğin en yüksek fiyatı 3 bin 400 lira, en düşük fiyatı ise 2 bin 405 lira 99 kuruş olarak belirlendi. İşlem hacminde de düne göre yüzde 4'lük bir azalma yaşandı.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 2 bin 405 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yaklaşık yüzde 4 azalarak 2 milyar 393 milyon 33 bin 285 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 00.00-02.00, ve 15.00-22.00 saatleri arasında 3 bin 400 lira, en düşük 12.00'de 2 bin 405 lira 99 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 3 bin 222 lira 13 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 3 bin 225 lira 40 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 2 bin 920 lira olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA / Hümeyra Ayaz - Ekonomi
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