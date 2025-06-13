Spot Elektrik Piyasasında Fiyatlar Belirlendi: En Yüksek 3 Bin 399 Lira

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Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için 3 bin 399 lira ile en yüksek, 501 lira 1 kuruş ile en düşük seviyeye tespit edildi. İşlem hacmi ise yüzde 19,9 azaldı.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 3 bin 399 lira, en düşük 501 lira 1 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 19,9 azalarak 1 milyar 406 milyon 401 bin 37 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 20.00 ve 21.00'de 3 bin 399 lira, en düşük saat 12.00'de 501 lira 1 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 211 lira 11 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 212 lira 8 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 3 bin 399 lira, en düşük 999 lira 99 kuruş olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA / Başak Erkalan - Ekonomi
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