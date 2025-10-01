Haberler

Spot Elektrik Piyasasında Fiyatlar Belirlendi: En Yüksek 3.399 Lira

Spot piyasada megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 3 bin 399 lira 1 kuruş, en düşük ise 501 lira 2 kuruş olarak belirlendi. İşlem hacmi de düne göre yüzde 2,2 azaldı.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 2,2 azalarak 1 milyar 569 milyon 382 bin 78 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 17.00-19.00 saatlerinde 3 bin 399 lira 1 kuruş, en düşük 12.00'de 501 lira 2 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 556 lira 50 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 555 lira 81 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün en yüksek 3 bin 399 lira 1 kuruş, en düşük 715 lira 11 kuruş olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA / Ebru Şengül Cevrioğlu - Ekonomi
