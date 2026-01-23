Haberler

Yarın için spot elektrik piyasasında bir megavatsaat elektriğin fiyatı en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 2 bin 710 lira 10 kuruş olarak belirlendi. İşlem hacmi ise yüzde 4,8 azaldı ve 2 milyar 34 milyon lira olarak gerçekleşti.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 2 bin 710 lira 10 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 4,8 azalarak 2 milyar 34 milyon 219 bin 101 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 09.00-11.00 ve 17.00-21.00 saatlerinde 3 bin 400 lira, en düşük saat 04.00'te 2 bin 710 lira 10 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 3 bin 129 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 3 bin 137 lira 99 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 2 bin 700 lira 1 kuruş olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA / Duygu Alhan - Ekonomi
