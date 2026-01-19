Haberler

Spot piyasada elektrik fiyatları

Yarın için spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 2 bin 250 lira olarak tespit edildi. İşlem hacmi ise yüzde 6,8 artarak 2 milyar lira seviyelerine ulaştı.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 6,8 artarak 2 milyar 41 milyon 289 bin 798 lira olarak gerçekleşti.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 6,8 artarak 2 milyar 41 milyon 289 bin 798 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 07.00-10.00 ve 16.00-21.00 saatlerinde 3 bin 400 lira, en düşük saat 04.00'te 2 bin 250 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 3 bin 59 lira 18 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 3 bin 71 lira 17 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün için en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 1655 lira 1 kuruş olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA / Ebru Şengül Cevrioğlu - Ekonomi
