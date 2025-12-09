Haberler

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 2 bin 272,34 lira olarak belirlendi. İşlem hacmi ise yüzde 7,88 artarak 1 milyar 860 milyon 196 bin 247 lira oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 2 bin 272 lira 34 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 7,88 artarak 1 milyar 860 milyon 196 bin 247 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 08.00, 09.00 ve 15.00-21.00 saatlerinde 3 bin 400 lira, en düşük 05.00'te 2 bin 272 lira 34 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 3 bin 52 lira 27 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 3 bin 84 lira 56 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 1733 lira olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA / Gülşen Çağatay - Ekonomi
