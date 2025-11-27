Haberler

Spot Elektrik Piyasasında Fiyatlar Belirlendi

Güncelleme:
Yarın için spot elektrik piyasasında bir megavatsaat elektriğin fiyatı en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük ise 1719 lira 98 kuruş olarak kaydedildi. İşlem hacmi ise günlük yüzde 7,3 artış gösterdi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 1719 lira 98 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 7,3 artarak 1 milyar 659 milyon 505 bin 948 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 07.00-09.00 ile 16.00-20.00 saatlerinde 3 bin 400 lira, en düşük saat 12.00'de 1719 lira 98 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 987 lira 78 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 3 bin 5 lira 68 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 605 lira olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA / Başak Erkalan - Ekonomi
