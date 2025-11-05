Spot Elektrik Piyasasında Fiyatlar Belirlendi

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 1899 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 10,2 artarak 1 milyar 728 milyon 331 bin 61 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 08.00, 09.00 ile 16.00-18.00 saatlerinde 3 bin 400 lira, en düşük saat 12.00'de 1899 lira 99 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 3 bin 10 lira 14 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 3 bin 44 lira 7 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 501 lira olarak kayıtlara geçti.