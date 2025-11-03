Haberler

Spot Elektrik Piyasasında Fiyatlar Belirlendi

Güncelleme:
Yarın için spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı en fazla 3 bin 400 lira, en düşük ise 1501 lira 1 kuruş olarak belirlendi. Bugünkü işlem hacmi de yüzde 2,1 artış gösterdi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 2,1 artarak 1 milyar 756 milyon 183 bin 471 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 06.00-09.00 ile 16.00-19.00 saatlerinde 3 bin 400 lira, en düşük saat 12.00'de 1501 lira 1 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 3 bin 58 lira 5 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 3 bin 60 lira 30 kuruş oldu.

Kaynak: AA / Firdevs Yüksel - Ekonomi
