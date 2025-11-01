Haberler

Spot Elektrik Piyasasında Fiyatlar Belirlendi

Güncelleme:
Spot piyasada yarın için bir megavatsaat elektriğin fiyatı en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 360 lira 35 kuruş olarak belirlendi. Gün öncesi işlem hacmi ise yüzde 25,3 azalarak 1 milyar 242 milyon lira oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 360 lira 35 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 25,3 azalarak 1 milyar 242 milyon 522 bin 170 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 17.00-19.00 saatlerinde 3 bin 400 lira, en düşük saat 12.00'de 360 lira 35 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 473 lira 94 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 514 lira 56 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 1400 lira olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA / Duygu Alhan - Ekonomi
500
