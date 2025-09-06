Haberler

Spot Elektrik Piyasasında Fiyatlar Belirlendi

Spot piyasada yarın için bir megavatsaat elektriğin fiyatı en yüksek 3 bin 290 lira, en düşük 583 lira olarak belirlenirken, işlem hacmi de yüzde 29,8 azaldı.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 29,8 azalarak 1 milyar 438 milyon 371 bin 66 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 19.00'da 3 bin 290 lira, en düşük saat 10.00'da 583 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 344 lira 7 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 393 lira 71 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün en yüksek 3 bin 395 lira, en düşük 1900 lira olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA / Gülşen Çağatay - Ekonomi
