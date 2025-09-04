Haberler

Spot Elektrik Piyasasında Fiyatlar Belirlendi

Güncelleme:
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin 395 lira 1 kuruş, en düşük ise 1899 lira 99 kuruş olarak belirlendi. İşlem hacmi ise düne göre yüzde 4,5 artış gösterdi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin 395 lira 1 kuruş, en düşük 1899 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 4,5 artarak 2 milyar 223 milyon 144 bin 24 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 20.00-21.00 saatlerinde 3 bin 395 lira 1 kuruş, en düşük saat 12.00'de 1899 lira 99 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 3 bin 78 lira 1 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 3 bin 84 lira 3 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün en yüksek 3 bin 399 lira, en düşük 1811 lira 98 kuruş olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA / Duygu Alhan - Ekonomi
