Spot Elektrik Piyasasında Fiyatlar Belirlendi

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Yarının spot elektrik fiyatları en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 2 bin 150 lira olarak açıklandı. Elektrik işlem hacmi ise yüzde 1,2 artışla 2 milyar 339 milyon lira oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 2 bin 150 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yaklaşık yüzde 1,2 artarak 2 milyar 339 milyon 941 bin 835 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 17.00, 20.00 ve 21.00'de 3 bin 400 lira, en düşük saat 06.00'da 2 bin 150 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 3 bin 110 lira 76 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 3 bin 122 lira 84 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 2 bin 350 lira olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA / Başak Erkalan - Ekonomi
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