Spot Elektrik Piyasasında Fiyatlar Belirlendi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gün öncesi spot elektrik piyasasında bir megavatsaat elektriğin fiyatı en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 2 bin 350 lira olarak belirlendi. Piyasa işlem hacmi ise düne göre yaklaşık %2,8 azaldı.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 2 bin 350 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yaklaşık yüzde 2,8 azalarak 2 milyar 311 milyon 273 bin 166 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 00.00 ve 16.00-22.00 saatlerinde 3 bin 400 lira, en düşük saat 06.00'da 2 bin 350 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 3 bin 144 lira 2 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 3 bin 155 lira 58 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 2 bin 801 lira 1 kuruş olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA / Fuat Kabakcı - Ekonomi
Dirk Kuyt'tan Feyenoord-Fenerbahçe eşleşmesine bomba yorum

Kuyt'tan Feyenoord-Fenerbahçe eşleşmesine bomba yorum: Elenecek
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şehit yakınları ve gazilere MHRS randevularında öncelik tanınacak

Hastane randevularında yeni dönem! Artık MHRS'de öncelikli olacaklar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.