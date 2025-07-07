Spot Elektrik Piyasasında Fiyatlar Belirlendi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Spot piyasada yarın için bir megavatsaat elektriğin en yüksek fiyatı 3 bin 400 lira, en düşük fiyatı ise 2 bin 79 lira 99 kuruş olarak saptandı. İşlem hacmi ise yüzde 7,8 artarak 2 milyar 209 milyon lira oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 2 bin 79 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 7,8 artarak 2 milyar 209 milyon 853 bin 920 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 19.00-22.00 saatlerinde 3 bin 400 lira, en düşük saat 12.00'de 2 bin 79 lira 99 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 3 bin 106 lira 27 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 3 bin 104 lira 84 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün en yüksek 3 bin 399 lira 55 kuruş, en düşük 1899 lira 99 kuruş olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA / Hümeyra Ayaz - Ekonomi
Oyuncu Akasya Asıltürkmen: Bir önceki hayatımda muhtemelen katildim

Oyuncu Akasya Asıltürkmen: Bir önceki hayatımda muhtemelen katildim
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Akaryakıta yeni zam! Bir eşik daha aşılıyor

Araç sahipleri dikkat! Yine zam göründü, bir eşik daha aşılıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.