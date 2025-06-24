Spot Elektrik Piyasasında Fiyatlar Belirlendi

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Yarın için spot elektrik piyasasında bir megavatsaat fiyatı en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 1369 lira 69 kuruş olarak belirlendi. İşlem hacmi ise yüzde 3,3 azaldı.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 1369 lira 69 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 3,3 azalarak 1 milyar 883 milyon 180 bin 923 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 19.00-21.00 saatlerinde 3 bin 400 lira, en düşük saat 12.00'de 1369 lira 69 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 792 lira 22 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 786 lira 36 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 1864 lira 98 kuruş olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA / Duygu Alhan - Ekonomi
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