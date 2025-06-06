Spot Elektrik Piyasasında Fiyatlar Belirlendi

Spot Elektrik Piyasasında Fiyatlar Belirlendi
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Yarın için spot piyasada bir megavatsaat elektriğin en yüksek fiyatı 3 bin 300 lira 6 kuruş, en düşük fiyatı ise sıfır lira olarak tespit edildi. İşlem hacmi yüzde 42,6 artış göstererek 550 milyon lirayı geçti.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 3 bin 300 lira 6 kuruş, en düşük sıfır lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 42,6 artarak 550 milyon 72 bin 235 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 21.00'de 3 bin 300 lira 6 kuruş, en düşük saat 09.00 ve 15.00 saatleri arasında sıfır lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 1067 lira 6 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 1048 lira 58 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 1996 lira, en düşük 0 lira olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA / Hümeyra Ayaz - Ekonomi
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