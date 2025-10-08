Spot Elektrik Piyasasında Fiyatlar Aylık Artış Gösterdi

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 2 bin 410 lira 10 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 1 artarak 1 milyar 889 milyon 489 bin 805 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 17.00 ve 19.00'da 3 bin 400 lira, en düşük saat 03.00'te 2 bin 410 lira 10 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 995 lira 55 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 3 bin 12 lira 3 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 1900 lira olarak kayıtlara geçti.