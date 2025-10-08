Haberler

Spot Elektrik Piyasasında Fiyatlar Aylık Artış Gösterdi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gelecek gün için spot elektrik piyasasında bir megavatsaatin en yüksek fiyatı 3 bin 400 lira, en düşük fiyatı ise 2 bin 410 lira 10 kuruş olarak belirlendi. İşlem hacminde ise yüzde 1 artış yaşandı.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 2 bin 410 lira 10 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 1 artarak 1 milyar 889 milyon 489 bin 805 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 17.00 ve 19.00'da 3 bin 400 lira, en düşük saat 03.00'te 2 bin 410 lira 10 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 995 lira 55 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 3 bin 12 lira 3 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 1900 lira olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA / Duygu Alhan - Ekonomi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gökçek'in oğlunu mest eden sözler

Erdoğan'ın parti grubundaki sözleri Gökçek'in oğlunu mest etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türk askeri Gazze'ye gidecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken yanıt

Türk askeri Gazze'ye gidecek mi? Erdoğan'dan dikkat çeken yanıt
Volkan Demirel Süper Lig'e geri dönüyor

Süper Lig'e geri dönüyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.