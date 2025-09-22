Haberler

Spot Elektrik Piyasasında Fiyatlar Arttı

Güncelleme:
Spot piyasada yarın için bir megavatsaat elektriğin en yüksek fiyatı 3 bin 400 lira, en düşük fiyatı ise 1545 lira 40 kuruş olarak belirlendi. İşlem hacmi de yüzde 12,1 artarak 2 milyar lira seviyesine ulaştı.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 1545 lira 40 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 12,1 artarak 2 milyar 39 milyon 894 bin 348 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 17.00-22.00 saatlerinde 3 bin 400 lira, en düşük saat 12.00'de 1545 lira 40 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 976 lira 75 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 974 lira 68 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 1000 lira olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA / Gülşen Çağatay - Ekonomi
