Spot Elektrik Piyasasında Fiyatlar Artış Gösteriyor

Yarın için spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı en yüksek 3 bin 399 lira, en düşük ise 1811 lira 98 kuruş olarak belirlendi. İşlem hacmi yüzde 1 artış göstererek 2 milyar lira seviyesine ulaştı.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin 399 lira, en düşük 1811 lira 98 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 1 artarak 2 milyar 127 milyon 907 bin 954 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 17.00-21.00 saatlerinde 3 bin 399 lira, en düşük saat 12.00'de 1811 lira 98 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 977 lira 65 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 997 lira 82 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün en yüksek 3 bin 378 lira, en düşük 1899 lira 99 kuruş olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA / Gülşen Çağatay - Ekonomi
