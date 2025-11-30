Spot Elektrik Piyasasında Fiyatlar Artış Gösterdi

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 2 bin 155 lira 24 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 25,3 artarak 1 milyar 834 milyon 556 bin 424 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 08.00, 09.00 ve 16.00-21.00 saatlerinde 3 bin 400 lira, en düşük 03.00'te 2 bin 155 lira 24 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 3 bin 58 lira 48 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 3 bin 102 lira 40 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 2 bin 274 lira 99 kuruş olarak kayıtlara geçti.