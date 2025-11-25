Haberler

Spot Elektrik Piyasasında Fiyatlar Artış Gösterdi

Güncelleme:
Yarın için spot piyasada bir megavatsaat elektriğin en yüksek fiyatı 3 bin 400 lira, en düşük fiyatı ise 912 lira 1 kuruş olarak belirlendi. İşlem hacmi 1 milyar 563 milyon lira olarak kaydedildi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 912 lira 1 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 14,2 azalarak 1 milyar 563 milyon 509 bin 399 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 07.00-09.00 ile 16.00-19.00 saatlerinde 3 bin 400 lira, en düşük saat 12.00'de 912 lira 1 kuruş lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 780 lira 70 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 796 lira 36 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 2 bin 250 lira olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA / Fuat Kabakcı - Ekonomi
