Spot Elektrik Piyasasında Fiyatlar Artış Gösterdi
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin yarın için en yüksek fiyatı 3 bin 400 lira, en düşük fiyatı ise 1719 lira 99 kuruş olarak belirlendi. İşlem hacmi ise düne göre yüzde 1,5 azaldı.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 1,5 azalarak 1 milyar 999 milyon 912 bin 550 lira olarak gerçekleşti.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 08.00, 09.00 ve 17.00-21.00 saatlerinde 3 bin 400 lira, en düşük 12.00'de 1719 lira 99 kuruş olarak tespit edildi.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 3 bin 26 lira 30 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 3 bin 33 lira 70 kuruş oldu.
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 1901 lira olarak kayıtlara geçti.