Spot Elektrik Piyasasında Fiyatlar Artış Gösterdi

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin 395 lira 1 kuruş, en düşük 1811 lira 97 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 7,7 artarak 2 milyar 127 milyon 179 bin 125 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 00.00'de ve 19.00-21.00 saatlerinde 3 bin 395 lira 1 kuruş, en düşük saat 12.00'de 1811 lira 97 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 3 bin 67 lira 54 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 3 bin 71 lira 88 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün en yüksek 3 bin 395 lira, en düşük 1643 lira 60 kuruş olarak kayıtlara geçti.