Spot Elektrik Piyasasında Fiyatlar Artış Gösterdi

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Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 1900 lira olarak belirlendi. Bugün işlem hacmi yüzde 31,5 artarak 2 milyar 148 milyon lira oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 1900 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 31,5 artarak 2 milyar 148 milyon 367 bin 136 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 16.00-23.00 ve 00.00 saatlerinde 3 bin 400 lira, en düşük saat 05.00'te 1900 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 3 bin 118 lira 5 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 3 bin 136 lira 72 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 1343 lira 10 kuruş olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA / Duygu Alhan - Ekonomi
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