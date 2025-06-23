Spot Elektrik Piyasasında Fiyatlar Artış Gösterdi

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Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için 3 bin 400 lira ile 1864 lira 98 kuruş arasında belirlendi. Piyasa işlem hacmi gün içinde yüzde 21.46 artarak 1 milyar 947 milyon lira olarak kaydedildi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 1864 lira 98 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 21,46 artarak 1 milyar 947 milyon 716 bin 465 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 20.00 ve 21.00'de 3 bin 400 lira, en düşük saat 12.00'de 1864 lira 98 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 888 lira 54 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 888 lira 66 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 845 lira 70 kuruş olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA / Handan Kazancı - Ekonomi
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